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    09:00, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пользователи Казнета распространяют фейк о «Центре сокращения мирового населения»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют фотографию стены здания Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Выгравированная надпись гласит, что в нем располагается некий Центр сокращения мирового населения, работающий под эгидой фонда. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Фотография появилась в Сети в апреле 2021 года и почти сразу же стала вирусной. О ней писали такие издания, как Reuters, PolitiFact, Snopes, Lead Stories и другие.

    Фактчекеры пришли к выводу, что надпись «Центр сокращения мирового населения» (англ. Center for global human population reduction) появилась на фото в результате обработки в графических редакторах. То, что подобной гравировки на стене здания Фонда Билла и Мелинды Гейтс нет, доказывают реальные фото, которые можно найти при помощи сервиса Google Maps. Здание фонда расположено в Сиэтле по адресу: Пятая Авеню, 500. На снимках видно, что перед входом лишь одна надпись — «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» (англ. Bill & Melinda Gates Foundation). Никаких других надписей там нет.

    Упоминаний Центра сокращения мирового населения нет и в ежегодных финансовых отчетах Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

    Поиск по запросу Center for global human population reduction на официальном сайте фонда не дал никаких результатов.

    О существовании центра с подобным названием никогда не упоминали ни сам Билл Гейтс, ни его супруга. О нем также никогда не говорили в СМИ.

    Из этого следует, что Центра сокращения мирового населения при фонде Билла и Мелинды Гейтс не существует.

    Ранее филантропа уже обвиняли в попытках уничтожить население планеты. Все это конспирологические теории и необоснованные предположения.

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