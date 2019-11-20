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Пользоваться  газом жители Жезказгана, Темиртау  и Караганды смогут уже в этом году

20 Ноября 2019 13:52
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Пользоваться  газом жители Жезказгана, Темиртау  и Караганды смогут уже в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца текущего года планируется подключить к газопроводу «Сарыарка» первых потребителей городов Жезказган, Темиртау и Караганда. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акиматом Карагандинской области предусматривается строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций на города Караганда, Темиртау и Жезказган и строительство распределительных сетей. Для строительства газораспределительных сетей в Карагандинской области из республиканского бюджета на этот год выделено 2,4 млрд. тенге. Из них по 1 млрд. тенге для городов Караганда и Жезказган, 400 млн. тенге для города Темиртау», - уточнил Мурат Журебеков.

Было отмечено, что по всем трем городам определена подрядная организация (ТОО «Алия Сервис») и начаты строительно-монтажные работы.

По Караганде поставлено труб – 38,9 км или 90%, из которых сварено – 28,9 км или 66,5% (из 43,4 км предусмотренных на 2019 год).

По Жезказгану поставлено труб – 29,6 км или 100%, из которых сварено – 19,7 км или 66,5% (из 29,6 км предусмотренных на 2019 год).

По Темиртау поставлено труб – 30,1 км или 100%, из которых сварено – 16,8 км или 56% (из 30,1 км предусмотренных на 2019 год).

«Акиматом Карагандинской области планируется до конца текущего года подключить первых потребителей в Жезказгане –148 домов, в Темиртау - 100 домов и и Караганде - 150 домов. В целом, по информации акимата Карагандинской области, завершение строительства 1-ой очереди запланировано на май 2020 года», - добавил Мурат Журебеков.

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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Серик Сабеков

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