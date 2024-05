Согласно версии издания TheTimes за 2024 год, сэр Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером Великобритании. Таким образом, он обогнал своих коллег по сцене Элтона Джона и Мика Джаггера, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно списку Sunday Times Rich List 2024 81-летний бывший участник группы The Beatles увеличил свое состояние на 50 миллионов фунтов стерлингов за последний год благодаря гастролям и каверу Бейонсе на трек ливерпульской четверки Blackbird, который Маккартни написал в 1968 году.

Также достичь статуса ему помогло то, что прошлом году были переизданы два сборника The Beatles, The Red Album и The Blue Album, и была выпущена новая песня ливерпульской группы «Now And Then» в качестве последнего трека The Beatles.

Песня, которая была написана и спета Джоном Ленноном в конце 1970-х, а позже доработана другими участниками группы, включая Джорджа Харрисона, достигла 1-й строчки в британских чартах. Сингл был дописан оставшимися участниками The Beatles, сэром Полом Маккартнии сэром Ринго Старром, спустя десятилетия после первоначальной записи благодаря технологии восстановления звука.

Также в список богачей попала автор сериала о Гарри Поттере Джоан Роулинг, состояние которой оценивается в 945 миллионов фунтов стерлингов.

В этом году в список Sunday Times Rich List 2024вошли 350 человек и семей, совокупное состояние которых составило 795,3 млрд фунтов стерлингов, что, по словам издания, больше, чем экономика Польши.

Но составитель списка Роберт Уоттс отметил, что список этого года предполагает, что «бум британских миллиардеров подходит к концу».

— Многие из наших доморощенных предпринимателей стали свидетелями падения своего состояния, а некоторые из приехавших сюда мировых супербогачей уезжают, — добавил он.

В этом году среди новых участников — люди, которые заработали деньги на искусственном интеллекте и виртуальных мирах, а также на сантехнике и учебных пособиях.

Sunday Times Rich List- это список 1000 самых богатых людей или семей, проживающих в Соединенном Королевстве, ранжированных по чистому богатству. Он обновляется ежегодно в апреле и публикуется в качестве приложения к журналу британской национальной воскресной газеты The Sunday Times с 1989 года.

Редакторы оценивают благосостояние британцев на основе широкого спектра общедоступной информации. Обычно они объясняют свои действия заявлением: