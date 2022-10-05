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    16:30, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Покушение на убийство произошло в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде мужчина выстрелил в свою знакомую и скрылся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

    «5 октября 56-летний мужчина, применив огнестрельное оружие, ранил 43-летнюю знакомую и скрылся. Потерпевшая доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована и находится под наблюдением врачей», - сообщили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство», назначены соответствующие экспертизы.

    «Подозреваемый установлен. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию», - добавили в полиции.


    Теги:
    Общество Кызылординская область Борьба с преступностью Происшествия Кызылорда Происшествия, ЧС для mail.ru Правоохранительные органы
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