Покушение на убийство произошло в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде мужчина выстрелил в свою знакомую и скрылся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

«5 октября 56-летний мужчина, применив огнестрельное оружие, ранил 43-летнюю знакомую и скрылся. Потерпевшая доставлена в реанимационное отделение городской больницы, где была прооперирована и находится под наблюдением врачей», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство», назначены соответствующие экспертизы.

«Подозреваемый установлен. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию», - добавили в полиции.