Покушение на премьера Ирака совершили в Багдаде

БАГДАД. КАЗИНФОРМ – Рано утром 7 ноября на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафу Казыми совершено нападение неизвестного беспилотника, заряженного взрывчаткой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Al Jazeera.

В результате нападения повреждено здание резиденции, расположенной в хорошо защищенной зеленой зоне Багдада, где также находятся иностранные посольства и государственные органы власти.

Ранения получили 7 сотрудников безопасности премьер-министра. Сам Мустафа Казыми не пострадал, о чем он позже сообщил в своем твиттер-аккаунте.

«Я в порядке, слава Богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», - заявил иракский премьер.

Между тем, телеканал Al Arabiya сообщил о госпитализации иракского премьера с легкими травмами.

Силы безопасности подтвердили сообщения о нападении, но заявили, что «покушение на жизнь Казыми с помощью атаки дрона, ударившего по его резиденции в зеленой зоне Багдада, провалилось, премьер-министр не пострадал».

Иракские военные также заявили, что Казыми цел и здоров и что силы безопасности «принимают необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой». После инцидента на всех въездах в зеленую зону были усилены меры безопасности.

К настоящему времени ни одна из политических сил не взяла на себя ответственность за нападение.

Попытка покушения произошла на фоне начавшихся в столице Ирака и некоторых провинциях демонстраций против результатов парламентских выборов, прошедших в прошлом месяце.