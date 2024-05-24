Покупку собственных акций прокомментировали в Air Astana

22 мая в сети появилась информация о том, что авиакомпания Air Astana начала выкупать выставленные ранее на IPO свои же акции. Ситуацию прокомментировали в авиакомпании, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 30 апреля компания выпустила релиз о начале обратного выкупа своих акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) исключительно для выполнения своих обязательств по исполнению программы премирования сотрудников. В рамках первой части программы акционерное общество намерено приобрести до 4 786 800 акций (в форме акций и ГДР), что в настоящее время составляет примерно 1,3% от общего количества размещенных акций общества (включая акции, права на которые удостоверены ГДР), на общую сумму не более 12 миллионов долларов США (включая сопутствующие расходы). Первая часть программы началась 30 апреля 2024 года и завершится не позднее 8 февраля 2025 года, - сообщили в Air Astana в ответ на запрос редакции.

Отмечается, что покупки будут осуществляться по преобладающей рыночной цене, в соответствии с правилами соответствующих бирж и с соблюдением требований применимого законодательства о предотвращении злоупотреблений на рынке ценных бумаг.

- В целях соответствия регуляторным требованиям, компания на еженедельной основе уведомляет рынок о ходе исполнения программы, публикуя агрегированную информацию о сделках, совершенных ежедневно в рамках реализации программы, - говорится в ответе.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что на авиаперевозчик приобрел 100,9 тысячи акций и 24,1 тысячи глобальных депозитарных расписок.



Как сообщал Telegram-канал Kozachkov offside, в текущем году Единый национальный пенсионный фонд купил акции "Эйр Астаны" по 1073 тенге за штуку, потратив на это 25 млрд тенге. Теперь авиакомпания выкупает акции назад по 935 тенге за штуку.