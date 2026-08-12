Покупки из-за рубежа: какие товары можно ввезти в Казахстан без пошлины

Бауыржан Турлыбаев рассказал, что товарами для личного пользования считаются предназначенные для личных, семейных и домашних нужд вещи, не связанные с предпринимательской деятельностью. Такие товары могут пропускаться в виде ручной клади или багажа.

— При установлении предназначения отдельных товаров для личного пользования учитывается не только назначение, но и его количество, характер и частота перемещения. Для отнесения товаров к товарам для личного пользования утверждены соответствующие критерии приказом министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года. Например, для отдельных новых товаров установлены количественные критерии: до двух мобильных телефонов и планшетов, один ноутбук, до пяти ювелирных изделий на человека, — сказал Бауыржан Турлыбаев.

Спикер остановился на норме беспошлинного ввоза товаров для личного пользования воздушным транспортом. Такая норма составляет до 10 тыс. евро по стоимости и до 50 килограммов по весу. При превышении установленных норм на превышение уплачиваются таможенные платежи. Для авиаперевозок предусмотрена ставка 30% от стоимости превышения, но не менее 4 евро за каждый килограмм превышения весовой нормы. Для отдельных категорий товаров могут действовать специальные количественные ограничения.

Как подготовить багаж к проверке

По словам Бауыржана Турлыбаева, перед пересечением границы пассажирам рекомендуется заранее проверить стоимость и вес перемещаемых товаров, а также обратить внимание на количество одинаковых товаров. Важно убедиться, что в отношении товара не установлены запреты или ограничения. При необходимости следует подготовить соответствующие разрешительные документы. Также необходимо определить, подлежит ли товар обязательному декларированию. Если возникают сомнения, рекомендуется обратиться к сотруднику таможенного органа до прохождения контроля. Соблюдение установленных требований поможет избежать задержек, дополнительных расходов и возможной ответственности.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер также разъяснил, что в случаях, когда провозится товар для личного пользования, приобретенный со скидкой, необходимо предъявить для подтверждения этого чек или электронный документ.

Как сообщил спикер, пассажирская таможенная декларация подается в случаях, установленных законодательством ЕАЭС, в том числе при перемещении товаров, подлежащих обязательному декларированию. В международных аэропортах действуют два коридора — «зеленый» и «красный».

«Зеленый коридор» предназначен для пассажиров, не имеющих товаров, подлежащих обязательному декларированию.

«Красным коридором» проходят пассажиры, имеющие такие товары либо желающие задекларировать их добровольно. Выбор «зеленого коридора» означает заявление пассажира об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Незадекларирование товара, подлежащего обязательному декларированию, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.

Перед пересечением границы пассажирам рекомендуется заранее проверить стоимость и вес перемещаемых товаров, а также обратить внимание на количество одинаковых товаров. Важно убедиться, что в отношении товара не установлены запреты или ограничения, заключил спикер.

Напомним, ключевой задачей таможенных служб стран ЕАЭС является обеспечение прозрачности и скорости прохождения товаров через пункты пропуска. Как это осуществляется, читайте в материале.