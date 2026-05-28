Цифровизация таможни и система SPOT: как ЕАЭС выстраивает единые правила торговли

В условиях роста взаимной торговли и транзита страны Евразийского экономического союза делают ставку на цифровизацию таможенных процессов и создание единых правил для бизнеса. Об этом в интервью телеканалу Jibek Joly рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня ключевой задачей таможенных служб стран ЕАЭС является обеспечение прозрачности и скорости прохождения товаров через пункты пропуска.

— Очень важно сегодня в современных условиях вести работу, направленную на обеспечение прозрачности совершения таможенных операций, в первую очередь в пунктах пропуска. Это создает условия для развития экономических отношений с третьими странами и делает внешнеэкономические операции предсказуемыми, — отметил Сергей Шкляев.

Он подчеркнул, что государства-члены ЕАЭС активно внедряют цифровые решения, позволяющие автоматизировать большинство процессов на границе. В качестве примера министр привел Казахстан, где внедряется информационная система KEDEN.

По словам Шкляева, система включает электронное бронирование очередей, предварительное информирование, подачу электронных транзитных деклараций и обработку разрешительных документов. Все это позволяет существенно сократить время прохождения таможенных процедур.

Отдельно министр остановился на опыте России, где поставлена задача сократить время прохождения таможенных операций в пунктах пропуска до 10 минут. Для этого внедряются современные технологии автоматического считывания номеров, онлайн-взвешивания транспорта и сканирования грузов без остановки транспортного средства.

— Машина не останавливается в пункте пропуска. В движении происходит считывание номеров, взвешивание, сканирование и сопоставление данных с предварительно поданной информацией, — пояснил он.

По словам представителя ЕЭК, такие решения позволяют добросовестному бизнесу проходить границу по «зеленому коридору» без дополнительных бюрократических процедур.

Говоря об уровне цифровизации стран союза, Сергей Шкляев отметил, что Евразийская экономическая комиссия занимается формированием единых типовых правил и требований для таможенных служб государств-членов.

— Наша задача — создать единые правила для всех участников внешнеэкономической деятельности на всей территории таможенного союза, — заявил он.

При этом, как подчеркнул министр, речь не идет о создании единой программы для всех стран. Каждое государство самостоятельно развивает собственные цифровые платформы, однако подходы и требования должны быть унифицированы.

Отдельное внимание в интервью было уделено новой российской системе SPOT — механизму подтверждения ожидания поставки товаров, который начнет применяться с 1 июня при импорте товаров из стран ЕАЭС.

Шкляев пояснил, что система не является новым видом таможенного контроля и представляет собой цифровой инструмент для сопоставления данных о перевозке.

— Получатель товара заранее формирует в системе документ ожидания поставки товаров и получает QR-код. На пункте пропуска информация автоматически сопоставляется с товаротранспортной накладной, — рассказал он.

По его словам, если данные совпадают, транспортное средство продолжает движение без досмотров и дополнительных проверок.

Министр также отметил, что вокруг системы SPOT у бизнеса сохраняются опасения, связанные с работой цифровых сервисов и адаптацией к новым требованиям. Однако, по его словам, российские государственные органы организовали круглосуточную техническую поддержку и горячие линии.

— Каких-либо искусственных бюрократических трудностей в пунктах пропуска создаваться не будет, — заверил представитель ЕЭК.

Вместе с тем Шкляев подчеркнул, что внедрение SPOT направлено прежде всего на борьбу с серым импортом и создание равных конкурентных условий для добросовестного бизнеса.

— Для добросовестного бизнеса не составит трудностей подать информацию в электронном виде и получить QR-код. Но такие механизмы позволяют исключить поставки по подложным документам и на несуществующие организации, — отметил он.

По мнению министра, дальнейшая цифровизация таможенной сферы в странах ЕАЭС позволит ускорить торговые процессы, повысить прозрачность перевозок и снизить административную нагрузку на бизнес.

Ранее сообщалось, что Казахстан сокращает логистические процессы с 2,5 недель до двух дней благодаря цифровизации.