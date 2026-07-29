Покупателю Lexus вернули почти 80 млн теңге в рамках защиты прав потребителей

По итогам первого полугодия 2026 года казахстанским потребителям вернули 1,5 млрд теңге в результате обмена и возврата товаров. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

По данным ведомства, по результатам рассмотрения обращений были удовлетворены требования 15 тыс. потребителей. Еще 15,4 тыс. человек получили правовую помощь и консультации, а обращения 12 тыс. потребителей направлены в уполномоченные государственные органы для рассмотрения по компетенции.

На основании обращений территориальные департаменты провели 776 проверок. По их итогам возбуждено 892 административных дела и наложены штрафы на общую сумму 17,3 млн теңге.

В ведомстве привели несколько примеров успешной защиты прав потребителей. Так, одним из наиболее крупных случаев стало обращение владельца автомобиля Lexus LX 600, приобретенного у ТОО Toyota Tsusho Kazakhstan Auto. Благодаря правовому сопровождению департамента потребителю в полном объеме возвращены денежные средства в размере 79 490 000 теңге.

В Мангистауской области в досудебном порядке урегулирован спор по договору долевого участия с жилищно-строительным кооперативом Tuha Development, в результате чего потребителю возвращено более 14 млн теңге.

В Шымкенте покупателю квартиры с выявленными недостатками вернули 15,1 млн теңге по итогам рассмотрения спора с ТОО «Канфар Бюлдинг».

Кроме того, в рамках проекта «Сапалы өнім» в первом полугодии 2026 года исследовано 874 вида продукции. Нарушения требований законодательства выявлены по 623 наименованиям. Из них 84% связаны с несоблюдением требований к маркировке продукции, еще 16% — с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. По выявленным фактам в отношении 462 субъектов предпринимательства приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

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