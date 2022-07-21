21 Июля 2022 14:20

Покрыть внутренние потребности по мясу птицы планируют в РК к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, выступая на форуме Евразийской птицеводческой ассоциации в Нур-Султане, заявил, что полное импортозамещение по мясу птицы планируется к 2025 году за счет строительства и модернизации действующих птицефабрик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 8 птицефабрик. Общая стоимость проектов составила 40 млрд тенге. Создано 476 рабочих мест», - сказал Айдарбек Сапаров.

Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов сообщил, что сейчас четыре фабрики строят в Алматинской области.

«В Кызылорде будут две фабрики, в Актюбинске будут фабрики. Я думаю, что через два-три года мы полностью по мясу птицы себя обеспечим. По водоплавающим (гуси, утки - прим. ред.) занимается частный сектор: крестьянские хозяйства и фермеры. Эта отрасль тоже развивается», - уточнил Руслан Шарипов.