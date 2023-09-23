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    12:25, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане покосилась одна из опор LRT

    лрт
    Фото: МИА "Казинформ"

    Компания City Transportation Systems (CTS) дала разъяснение в связи с тем, что одна из опкор строящейся LRT покосилась, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    - В ходе всесторонних исследований установлено, что 1 опора не соответствует проекту. По этой причине подрядчик сносит указанную опору. Затем опора будет построена вновь. Расходы будут возмещены за счет генерального подрядчика, – сказала руководитель пресс-службы компании Оксана Лоскутова.

    Видеоролик, где снята покосившаяся опора LRT, строительство которой возобновилось в Астане, был распространен в социальных сетях.

     

    Теги:
    Строительство Астана
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