В Астане покосилась одна из опор LRT

Компания City Transportation Systems (CTS) дала разъяснение в связи с тем, что одна из опкор строящейся LRT покосилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В ходе всесторонних исследований установлено, что 1 опора не соответствует проекту. По этой причине подрядчик сносит указанную опору. Затем опора будет построена вновь. Расходы будут возмещены за счет генерального подрядчика, – сказала руководитель пресс-службы компании Оксана Лоскутова.

Видеоролик, где снята покосившаяся опора LRT, строительство которой возобновилось в Астане, был распространен в социальных сетях.