Покоряют ли казахстанские фильмы экраны мира

— В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученным на Национальном курултае в Туркестане, о необходимости рассматривать киноиндустрию как самостоятельный сектор экономики, следует отметить, что за последние два года в нашей стране сфера кинематографии начала активно формироваться именно как отдельная индустрия. В частности, в 2024 году доля отечественных фильмов в общем прокате составила 21% (94 фильма). В 2025 году этот показатель должен достичь 25%, — говорится в официальном ответе Комитета культуры агентству Kazinform.

В 2024 году на частные средства были сняты казахстанские фильмы «Дәстүр», «Приговор», «Научи меня жить», «Любовь со второго взгляда», а также продолжение культовой истории «Рэкетир 3». В 2025 году в международный прокат вышли картины «Патруль», «Азартник» и «Малай».

Помимо этого, ряд фильмов, снятых при государственной поддержке через Киноцентр, начали выходить не только на отечественные экраны, но и завоёвывать внимание зарубежной аудитории. В этом направлении систематизируется работа по цифровой дистрибуции и международному прокату.

— Сегодня множество казахстанских фильмов размещены на популярных онлайн-кинотеатральных платформах IVI и KINOGO. Среди проектов, представленных на этих сервисах, можно отметить следующие: «Боксер», «Время патриотов», «ALGA», «Тырналар», «Ақын», «Обучение, Адемоки», «Нартай», «Каникулы оффлайн 2», «Лето 1941-го года», «Дос-Мұқасан», «Хирург», «Братья», «Молочная девочка», «Кенже қыз», «Беркут», «Стоп ночь!». Кроме того, отечественные киноленты активно продвигаются и на видеосервисе «Кинопоиск». В настоящий момент на этой платформе сформирована специальная тематическая подборка из 19 казахстанских фильмов. В неё вошли картины, поднимающие значимые темы: «Патриоттар уақыты», «Каникулы off-line 2», «Дос-Мұқасан», «Қажымұқан», SHULAMAH, «Ағайындылар», «Дала қасқыры». В будущем эта подборка будет пополняться новыми киноработами, — подчеркнули в ведомстве.

Отдельно стоит отметить, что казахстанское кино активно выходит на международный рынок. За последние годы ряд отечественных фильмов успешно вышли в зарубежный прокат. Среди них:

художественный фильм «Ақын/Poet» был показан во Франции в 2022 году;

картина «Время патриотов» вышла в прокат в России в 2022 году, а в 2024 году — в странах Латинской Америки;

фильм «Қара қыз» вышел в прокат в Российской Федерации в 2024 году;

лента «Қажымұқан» в текущем году будет выпущена на российский рынок.

Казахстанские продюсерские компании выстраивают тесное сотрудничество с международными онлайн-платформами и системно занимаются дистрибуцией фильмов. Так, фильм «Дала қасқыры» был продан дистрибьюторам в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Польшу и страны Латинской Америки. Он также вошёл в программы цифровых платформ Франции и Великобритании. Эти достижения свидетельствуют о росте качества отечественного кинопроизводства и о растущем интересе к нему со стороны международной аудитории.

