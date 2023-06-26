Покорила сердце Arash: маленькая алматинка спела с известным певцом на одной сцене

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальной сети TikTok набирает популярность видео, на котором маленькая девочка на одной сцене поет вместе с известным ирано-шведским исполнителем Arash, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как девочка отвечает на вопросы артиста, а многие присутствовавшие поддерживают ее аплодисментами. Затем они вместе исполняют короткий отрывок песни Broken Angel.

Как оказалось, видео было снято в начале июня в Алматы на многофункциональном комплексе Almaty Arena. Ирано-шведский певец был хедлайнером вечера.

«Выступал Arash с певицей, которая заменяла всеми любимую Хелену (Helenа). И в какой-то момент, он поднял девочку на сцену, которая стояла на первом ряду и начал задавать ей вопросы. На вопрос как ее зовут девочка ответила «Бағым», а на вопрос сколько ей лет, она начала продолжать называть цифры на английском: 1, 2, 3, 4. Arash очень умилялся: «It`s amazing», - сказал он несколько раз. Самый милый момент был тогда, когда они вместе запели. У Бағым точно есть слух», - прокомментировала автор видео.

Она добавила, что на концерте «All stars» помимо Arash, выступали датская группа Outlandish и казахстанская группа «Орда».

Ролик также умилил пользователей Сети.

«Молодец девочка, не растерялась», «Ей повезло, пусть так и будет по жизни», «так прекрасно», - пишут в комментариях.