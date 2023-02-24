Поклонники почтили память погибшего музыканта Darkhan Juzz в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поклонники погибшего в ДТП в Таиланде Darkhan Juzz почтили его память в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотни алматинцев пришли с цветами и свечами вечером на Арбат, чтобы исполнить песни казахстанского музыканта и тем самым почтить его память.

«У него в жизни все хорошо было, он был счастлив, у него было все. Каждый сейчас скорбит. Дархан должен быть примером для нас всех. У него остались двое детей… Наша главная задача – сохранить его творчество на долгие годы, показывать и говорить, каким он был музыкантом, каким он был счастливым человеком. Мы будем снимать фильм про Дархана. Также скажу по секрету, у него остался незаписанный альбом. У нас столько его музыки... Мы сейчас будем заниматься этим, искать, собирать. Это объемный материал. Дархан оставил наперед много чего, то, что возможно мы за всю жизнь не сделаем...», - сказал создатель лейбла Ozen Айзатулла Хуссейн.

Один из его преданных фанатов Алихан Мухамедкали перед собравшимися исполнил все его известные песни. По его словам, творчество Дархана вдохновил на музыку.

«Я очень тяжело воспринял новость о его смерти. Он меня вдохновил на музыку. Я научился играть на гитаре и в целом начал слушать казахские песни благодаря Дархану. Его творчество меня очень вдохновляет. Я чувствую искренность в его песнях. Я знаю все его песни, ждал выхода его нового альбома, должен был выйти в скором времени», - отметил фанат Дархана.

Ранее сообщалось, что казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков, известный как Darkhan Juzz, на острове Пхукет попал на мопеде в ДТП, в результате которого погиб.