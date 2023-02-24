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Поклонники почтили память погибшего музыканта Darkhan Juzz в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Февраля 2023, 21:21
Поклонники почтили память погибшего музыканта Darkhan Juzz в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поклонники погибшего в ДТП в Таиланде Darkhan Juzz почтили его память в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотни алматинцев пришли с цветами и свечами вечером на Арбат, чтобы исполнить песни казахстанского музыканта и тем самым почтить его память.

«У него в жизни все хорошо было, он был счастлив, у него было все. Каждый сейчас скорбит. Дархан должен быть примером для нас всех. У него остались двое детей… Наша главная задача – сохранить его творчество на долгие годы, показывать и говорить, каким он был музыкантом, каким он был счастливым человеком. Мы будем снимать фильм про Дархана. Также скажу по секрету, у него остался незаписанный альбом. У нас столько его музыки... Мы сейчас будем заниматься этим, искать, собирать. Это объемный материал. Дархан оставил наперед много чего, то, что возможно мы за всю жизнь не сделаем...», - сказал создатель лейбла Ozen Айзатулла Хуссейн.

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Один из его преданных фанатов Алихан Мухамедкали перед собравшимися исполнил все его известные песни. По его словам, творчество Дархана вдохновил на музыку.

«Я очень тяжело воспринял новость о его смерти. Он меня вдохновил на музыку. Я научился играть на гитаре и в целом начал слушать казахские песни благодаря Дархану. Его творчество меня очень вдохновляет. Я чувствую искренность в его песнях. Я знаю все его песни, ждал выхода его нового альбома, должен был выйти в скором времени», - отметил фанат Дархана.

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Ранее сообщалось, что казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков, известный как Darkhan Juzz, на острове Пхукет попал на мопеде в ДТП, в результате которого погиб.

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