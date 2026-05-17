    Поклонники Димаша из Латинской Америки представили совместный музыкальный проект

    Поклонники творчества Димаша Кудайбергена из Латинской Америки выпустили новый музыкальный видеопроект «Fire», объединивший Dears из Чили, Бразилии, Мексики, Коста-Рики и Сальвадора, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Проект был создан командой Diffusion Team как выражение любви и восхищения творчеством артиста.

    По словам участников, видео отражает искренность, страсть и преданность поклонников, вдохновлённых музыкой Димаша.

    Особое внимание авторы уделили истории одной из участниц проекта — девушки с нарушением зрения, которая, несмотря на трудности, приняла участие в записи.

    Команда Diffusion Team также создала «Latam Voces de Amor» — пространство для музыкальных проектов и творчества Dears из Латинской Америки.

    Ранее сообщалось о том, что передача о творчестве Димаша Кудайбергена вышла на радио в Бельгии.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор