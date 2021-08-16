Покинувший страну президент Афганистана выступил с обращением в Facebook

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Покинувший страну в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани написал пост в Facebook, в котором заявил, что уехал, чтобы не допустить кровопролития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Сегодня я столкнулся с тяжелым выбором. Или встретиться лицом к лицу с вооруженными талибами, которые хотели ворваться в дворец, или покинуть прекрасную страну, защите которой я посвятил последние 20 лет», - пишет президент.

Гани утверждает, что если бы он не покинул Афганистан, талибы атаковали бы Кабул, что привело бы к жертвам среди мирных жителей. «Чтобы избежать кровавой бани, я решил, что лучше уйти», - пишет Гани.

По словам главы государства, «Талибан» выиграл битву мечей и ружей и теперь несет всю полноту ответственности за защиту чести и богатства своих соотечественников.

«Но он не завоевал сердца и не стал легитимным. Никогда еще в истории одна сила не давала никому легитимности. Не даст и им», - написал Гани.

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Как сообщалось, «Талибан» начал наступление на столицу Афганистана Кабул. В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джелалабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. Кроме того, утром в воскресенье стало известно, что талибы теперь контролируют все пограничные пункты в стране. Покинуть ее пока остается возможным из аэропорта Кабула.

Напомним, сегодня Президент Казахстана провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев поручил Администрации Президента и Министерству иностранных дел координацию деятельности государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана. Между тем, дипломатическая миссия Казахстана в Афганистане во главе с Послом Алимханом Есенгельдиевым продолжает работу в Кабуле. По информации МИД РК, в посольстве Казахстана осталось ограниченное число сотрудников, часть из них ранее вернулась из соображений безопасности.



