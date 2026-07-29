Покажем достойный результат: участник «Игр будущего» от Казахстана поделился ожиданиями

Участник казахстанской команды DIGA Esports по PUBG Нуржан Коянаков поделился ожиданиями перед стартом международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Команда примет участие в состязаниях по PUBG, которые пройдут в национальном теннисном центре Beeline Arena с 31 июля по 2 августа. Казахстанские киберспортсмены рассчитывают достойно представить страну на международной арене.

— Мы будем выступать под тегом Diga Esports и надеемся занять хорошее место, потому что являемся единственной казахстанской командой, которая прошла отбор. Будем защищать честь нашей страны по PUBG, — рассказал Нуржан Коянаков в кулуарах турнира.

Он отметил, что в составе DIGA Esports выступают четыре игрока. Для команды участие в «Играх будущего» станет первым опытом выступления на соревнованиях такого масштаба.

— Все команды, которые примут участие в турнире, считаются сильнейшими. Но мы оцениваем свои шансы с оптимизмом. Будем стараться показать достойный результат и надеемся на лучшее, — отметил участник команды.

По словам Нуржана Коянакова, подготовка к турниру началась сразу после успешного прохождения квалификации и продолжалась около двух месяцев. В этот период команда тренировалась ежедневно, уделяя особое внимание сыгранности и подготовке к матчам.

Он признался, что перед стартом соревнований команда испытывает волнение, однако справиться с ним помогает тренер, который работает с игроками над психологической подготовкой.

— Конечно, мы переживаем, потому что раньше никогда не выступали на турнире такого уровня. Но думаем, что все будет хорошо и мы покажем достойный результат, — заключил Нуржан Коянаков.

Напомним, «Игры будущего — 2026» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из 34 стран.

Общий призовой фонд турнира составляет 4 млн 650 тыс. долларов США.

О том, кто представит Казахстан на турнире «Игры будущего — 2026» — читайте в материале.