Показатели общей смертности снизились на 30% в Актюбинской области

1 Декабря 2022, 07:27

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с начала года на 30% снизились показатели общей смертности. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения Ажар Гиният с населением региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анализ медико-демографических показателей области, по словам министра, демонстрирует положительную динамику.

«По итогам 10 месяцев 2022 года в Актюбинской области отмечается снижение на 30% показателей общей смертности населения. Также снижаются показатели материнской смертности в 5 раз, младенческой смертности - на 11%, смертности от болезней системы кровообращения - на 43%, злокачественных новообразований - на 13%, туберкулеза - на 11% и от травм - на 22%», - сообщила министр.

Ажар Гиният также рассказала о реализации в рамках поручений Главы государства нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

Национальный проект состоит из 4 направлений, первое из которых связано с повышением доступности и качества медицинской помощи, второе - призвано сформировать современную систему эпидемиологического прогнозирования и реагирования. Третье направление будет способствовать развитию отечественной фармацевтической отрасли. Четвертое направление нацелено на увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развития массового спорта.

Также ведется работа по принятию законопроекта по защите прав пациентов и страхованию медицинских работников, повышению их статуса.