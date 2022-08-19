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Показатели качества работы детсадов введут в Казахстане
19 Августа 2022 12:47

Показатели качества работы детсадов введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил ввести показатели качества работы детских садов в системе дошкольного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно повышать качество дошкольного образования. Для улучшения работы дошкольных организаций поручаю ввести показатели качества работы детских садов, принятые в мировой практике, в рейтинге «Starting well», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

По его словам, он должен включать уровень удовлетворенности родителей, оценка общественности, уровень развития детей, качество питания и т.д.

«Также, необходимо активизировать работу по внедрению методов раннего развития детей в дошкольных организациях», - добавил зампремьера.


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