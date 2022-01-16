Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5 января, когда в Алматы уже начались массовые беспорядки, активные жители ближайших к мегаполису поселков вышли охранять свои дома и улицы от мародеров и хулиганов. Речь идет об Ащибулакском сельском округе в Илийском районе, в составе которого имеется несколько поселков. Сельчане во главе с акимом округа ходили на ночное патрулирование. Они выставили блокпосты на всех возможных въездах, ловили подозрительных людей, останавливали автомобили без госномеров и гонялись за возможными грабителями. Корреспондент МИА «Казинформ» пообщался с акимом округа и жителем одного из сел.

Аким Ащибулакского сельского округа Жасулан Оналбаев после беспорядков в Алматы, по инициативе акима Илийского района Багдата Карасаева создал добровольную народную дружину, чтобы обеспечить безопасность в населенных пунктах.

«Я позвонил одному из ребят в ауле, а он уже дальше собрал остальных желающих. Мы развернули штаб возле центрального стадиона, назначили время для проведения собрания. Провели инструктаж, объяснили всем присутствующим с какой целью мы собираемся. Желающих патрулировать улицы было много, среди них не только молодежь, спортсмены, но и люди преклонного возраста. Нас всех объединяла одна общая цель - это безопасность и стабильность нашего округа и жителей. Поэтому ребята осознавали всю серьезность ситуации, все видели какие беспорядки творились в Алматы. Это даже страшно представить», - говорит аким округа.

По его словам, патрулировали улицы 500 человек, 40 автомобилей.

«Мы контролировали все въезды и выезды, выставили 14 блокпостов. Останавливали автомобили без госномеров, просили не нарушать закон. Следили за магазинами и другими социальными объектами, чтобы не было грабежа. Мы задержали несколько мародеров с элитными вещами и техникой на постах. Их передали правоохранительным органам. Каждый день дежурили с 19 вечера до 8 утра», - сказал Жасулан Оналбаев.

Он заявил, что в округе на сегодня ситуация стабильная. Благодаря жителям ни один объект не пострадал.

«Жители все довольны. Они благодарны за слаженную работу. Приходят к нам в акимат, благодарят. Пишут в соцсетях. Это очень приятно. Я хочу выразить благодарность жителям за такую организованность, они еще раз показали, что наша сила в единстве. Отдельное спасибо и тем, кто обеспечивал всех горячим чаем и питанием. Мы чувствовали моральную и психологическую поддержку. Это тоже важно. Желающих помочь было очень много и это, конечно, очень радует», - сказал он.

Известный спортсмен, житель села Мухаметжана Туймебаева Нурсултан Орынбасаров одним из первых откликнулся на просьбу акима округа. Он не стал думать, сразу же собрал всех желающих, своих знакомых, спортсменов, способных противостоять каким-либо угрозам.

«Мы контролировали все въезды и выезды. Разделились на группы. Дежурили два дня, а потом уже приехали военные. За это время останавливали и проверяли автомобили без номеров, хотя не имели на это право. Но это все ради нашей безопасности, мы их вежливо просили не нарушать закон. Многие, конечно, не сразу же соглашались, возмущались. Также при обыске мы находили у некоторых золотые изделия, одежду, бытовую технику. Они пытались убежать, но мы всех поймали. Сразу же вызывали на место полицию. Кроме того, на автозаправке мы видели подозрительные машины, кажется хотели совершить ограбление, но они уехали, увидев нас», - делится Нурсултан.

По его словам, примерам Ащибулакского сельского округа последовали также и другие соседние районы и поселки.

«Я искренне рад жителям нашего округа, поселка. Они показали насколько мы дружные и сплоченные. В такие трудные дни мы должны быть вместе, поддержать друг друга. Слава богу, что никто не пострадал. Это главное. Хочу сказать всем спасибо», - поблагодарил он.

Нурсултан Орынбасаров является тренером спортивного клуба Сагадата Нурмагамбетова, воспитывает множество чемпионов мира по грэпплингу и джиу-джитсу. Активно занимается общественной и благотворительной деятельностью. Сейчас он разрабатывает программу, направленную на физподготовку военных, молодых курсантов.

«Хочу провести мастер-класс, совместную тренировку с молодыми военными, курсантами, поделиться своими навыками. Также со мной будут и мои воспитанники - чемпионы мира по грэпплингу и джиу-джитсу. Я считаю, что это полезная и хорошая практика. К тому же после таких событий, военным не помещает освоение навыков самообороны. Мою идею уже поддержали депутат Мажилиса Парламента Бахытбек Смагул, а также члены Ассоциации «Qazaqstan Ardagerleri», - добавил Нурсултан Орынбасаров.