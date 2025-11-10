Показал язык: судебное жюри разбирает поведение шымкентского судьи Карабаева

В ответ на официальный запрос сообщили, что дисциплинарное дело в отношении судьи специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента Абинура Карабаева поступил в Судебное жюри при Высшем судебном совете 20 октября.

— В соответствии с пунктом 25 Положения о Судебном жюри, утвержденного указом Президента, при поступлении дисциплинарных дел в отношении судей и материалов с результатами проверок действий судей председатель Судебного жюри в течение пяти рабочих дней принимает решение о распределении, возврате, либо проведении проверки, — отметил председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете РК Нуржан Кайыпжан.

По итогам изучения материалов 28 октября дисциплинарное дело было принято к рассмотрению Судебным жюри.

— Согласно пункту 28 Положения дисциплинарное производство должно быть окончено в двухмесячный срок со дня его начала, не считая времени служебной проверки и отсутствия судьи на работе по уважительной причине. Началом дисциплинарного производства считается дата принятия председателем Судебного жюри дисциплинарного материала на рассмотрение и определения докладчика по нему. Таким образом, на сегодня срок окончания дисциплинарного производства – 28 декабря 2025 года. Следовательно, решение будет принято после рассмотрения дисциплинарного дела на заседании Судебного жюри, — уточнил Нуржан Кайыпжан.

Напомним, поводом для проверки стала видеозапись из зала суда, где председательствующий по делу о покушении на бывшего замакима Шымкента Руслана Берденова показал язык журналистке Ботагоз Омаровой. В одно мгновение ролик с Абинуром Карабаевым стал вирусным в соцсетях.

В суде отметили, что независимо от обстоятельств судьи обязаны строго соблюдать нормы профессиональной судейской этики. После первичного изучения комиссия по судейской этике направила материалы проверки в Судебное жюри.