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Показ казахстанского фильма «Схема» с успехом прошел в Пусане
16 Октября 2022, 21:38

Показ казахстанского фильма «Схема» с успехом прошел в Пусане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Пусанском кинофестивале с успехом прошел показ фильма «Схема» казахстанского режиссера Фархата Шарипова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Картина была представлена в программе «Окно в азиатское кино», куда вошли 30 самых интересных лент региона.

По мнению обозревателя корейского канала KBS, режиссер Шарипов передал с помощью простых для понимания символов историю детей, нуждающихся во внимании и защите. Еще одно издание «Дэйлиан» отмечает, что казахстанский фильм держит зрителя в напряжении.

«Схема» в этом году получила Гран-при на Берлинском кинофестивале. В картине говорится об эксплуатации подростков, проблемах наркомании и алкоголизма. Для исполнителей главных ролей Виктории Романовой и Таира Свинцова это был дебют в кино.

В Казахстане «Схема» вышла в прокат в апреле. Картину показали лишь в нескольких кинотеатрах.

«Если тема сложная и с социальной направленностью, то, конечно, это будет ограниченное число зрителей, к сожалению. Хотелось бы, чтобы наш прокат, наша дистрибуция внутри страны реорганизовалась и открыла свои двери для своих фильмов, прежде всего. А пока нам довольно сложно конкурировать с Голливудом, так как они заняли первые полки, и наши фильмы встают последними в очереди», - говорит режиссер Фархат Шарипов.

Фото: instagram.com/scheme_film


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