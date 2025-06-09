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    17:23, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    По какому тарифу оплачивает воду бизнес при высоком потреблении

    В «Астана Су арнасы» разъяснили, почему изменились тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, и по каким тарифам оплачивают воду субъекты бизнеса с высоким потреблением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода тариф
    Фото: Мухтор Холдарбеков/ Kazinform

    Причиной изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в «Астана Су арнасы» назвали необходимость увеличения эксплуатационных расходов на содержание новых вводимых объектов и сооружений, а также рост цен на электроэнергию.

    — Электроэнергия является стратегическим товаром для «Астана Су арнасы», так как от электроэнергии работает все оборудование на объектах по очистке и перекачке воды, — пояснили в пресс-службе предприятия. 

    Кроме того, требуются дополнительные инвестиции на обновление, модернизацию, техническое перевооружение объектов в целях снижения изношенности и аварийности.

    — В январе 2025 года вступили в силу дифференцированные тарифы на услуги питьевого водоснабжения для населения в зависимости от объема потребления воды. Данные тарифы делятся на 4 подгруппы: по минимальной — тариф 105 тенге за кубический метр для абонентов, потребляющих до 3 кубометров на человека, по максимальной — тариф 211 тенге для абонентов, потребляющих свыше 10 кубометров на человека, — ответили на предприятии.

    Согласно приказу Министерства национальной экономики РК «Об утверждении правил формирования тарифов», дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления установлены только для населения. Что касается предпринимателей, субъектов бизнеса, государственных органов и других юридических лиц — для них дифференциация тарифов законодательством не предусмотрена.

    — Для всех субъектов предпринимательства, бизнеса, юридических лиц, госорганов установлен один тариф в размере 401 тенге по питьевому водоснабжению. Начисление производится по фактическому потреблению согласно приборам учета воды, — подчеркнули в «Су арнасы».

    Это касается таких объектов бизнеса, как, например, авто- и ковромойки. В целях экономии воды на таких объектах, как правило, дополнительно устанавливаются системы оборотного водоснабжения.

    Ранее мы писали, что тариф на воду изменился в Кызылорде. 

    Теги:
    Комуслуги Цены и тарифы Вода
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
    Автор
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