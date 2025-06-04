В Кызылорде изменился тариф на воду
В Кызылорде суточный объём водоснабжения в среднем составляет 91,2 тыс. м³. Летом этот показатель значительно возрастает. В связи с этим предприятие «Кызылорда су жүйесі» призывает потребителей экономно расходовать воду, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным предприятия, в пиковые периоды подаётся 105–110 тыс. м³ воды. Рекордный показатель зафиксирован 16 мая — 105 836 м³. Ранее самые высокие объёмы водоснабжения были зафиксированы 31 июля 2023 года (108 700 м³) и 21 июня 2024 года (101 411 м³). Для сравнения, в мае 2024 года ежедневно подавалось 76 380 м³ питьевой воды.
— Увеличение потребления воды связано с использованием жителями для полива газонов, огородов, а также мойки автомобилей. Сейчас скважины и водозаборные сооружения работают на предельной нагрузке. Как известно, Президент страны предложил формировать культуру бережного отношения к воде и рассмотреть возможность введения повышенного тарифа для тех, кто превышает норматив потребления. В этой связи было утверждено дифференцированное тарифное регулирование на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2025–2030 годы. Новый тариф вступил в силу с мая, — сообщил руководитель предприятия Жасулан Абатов.
За последние 5 лет средний тариф на услуги не менялся. Из-за низкой стоимости распределения воды предприятие стало убыточным. Поэтому в этом году было принято решение повысить тариф.
— Ранее тариф на питьевую воду для населения составлял 43,79 тенге за 1 м³, теперь он увеличился до 69,42 тенге, что означает рост на 58,5%. Тариф на сточные воды вырос с 46,16 тенге до 67,39 тенге за 1 м³, то есть на 53,9%, — отметил директор предприятия.