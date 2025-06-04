В Кызылорде изменился тариф на воду

По данным предприятия, в пиковые периоды подаётся 105–110 тыс. м³ воды. Рекордный показатель зафиксирован 16 мая — 105 836 м³. Ранее самые высокие объёмы водоснабжения были зафиксированы 31 июля 2023 года (108 700 м³) и 21 июня 2024 года (101 411 м³). Для сравнения, в мае 2024 года ежедневно подавалось 76 380 м³ питьевой воды.

— Увеличение потребления воды связано с использованием жителями для полива газонов, огородов, а также мойки автомобилей. Сейчас скважины и водозаборные сооружения работают на предельной нагрузке. Как известно, Президент страны предложил формировать культуру бережного отношения к воде и рассмотреть возможность введения повышенного тарифа для тех, кто превышает норматив потребления. В этой связи было утверждено дифференцированное тарифное регулирование на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2025–2030 годы. Новый тариф вступил в силу с мая, — сообщил руководитель предприятия Жасулан Абатов.

За последние 5 лет средний тариф на услуги не менялся. Из-за низкой стоимости распределения воды предприятие стало убыточным. Поэтому в этом году было принято решение повысить тариф.