Пока свирепствуют неравенство, невозможно остановить вирусы - Папа Римский

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск в своей речи на VII Съезде мировых и традиционных религий остановился на теме бедности и неравенства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте будем ближе ко всем, особенно к оставленным. К маргиналам, самым слабым и бедным слоям общества, к тем, кто молча страдает», - сказал в своем выступлении Понтифик.

По словам Папы Римского, именно из-за нищеты распространяются эпидемии и прочие большие несчастья.

«Но самый большой фактор риска сегодня по-прежнему - это бедность. По этому поводу Абай мудро замечал: «Могут ли те, кто голодает, сохранять ясный ум и высказывать усердие в учебе?» Бедность и распри порождают насилие и жадность. Пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы, худшие чем COVID - ненависть, насилие, терроризм. Это приводит нас ко второй проблеме планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих», - считает Папа Римский.

«Всё же мы видим, что и наши дни отмечены язвой войны, атмосферой безнадежных конфликтов, неспособностью сделать шаг назад и протянуть руку другому. Нужен призыв, толчок, и он, братья и сестры, должен исходить от нас», - обратился Понтифик.



