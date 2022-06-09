9 Июня 2022 12:41

Пока ограничиваемся 100 млрд тенге – глава Мининдустрии о средствах на льготное автокредитование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что вопрос по выделению дополнительных средств на льготное автокредитование будет рассмотрен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Каирбека Ускенбаева, на 100 млрд тенге можно взять в кредит 15-16 тыс. автомобилей. В кулуарах пленарного заседания Сената журналисты спросили министра, будут ли выделены дополнительные средства на программу по льготному автокредитованию помимо 100 млрд тенге.

«Пока мы ограничиваемся этими средствами. Будем смотреть. Программа пользуется большим спросом», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По информации министра, всего поступило свыше 20 тыс. заявок от граждан, желающих приобрести авто.

«Мы примерно рассчитывали, что 100 млрд тенге хватит на 15-16 тыс. кредитов. На сегодняшний день одобрено 9885 заявок - около 10 тыс. Это примерно на 73 млрд тенге. Еще есть в запасе 27 млрд тенге. Выдано почти 3 тыс. машин», - сообщил глава ведомства.

С 16 мая казахстанцам стала доступна программа по льготному автокредитованию под 4%. На прошлой неделе банки приостановили прием заявок на покупку автомобилей по данной программе.