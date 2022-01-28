+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пока наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан – Касым-Жомарт Токаев

28 Января 2022 15:50
Поделиться:
Пока наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значок депутата маслихата – это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На пяти столичных перекрестках изменен режим работы светофоров
Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке Боеприпасы нашли у станции метро в Алматы

«Необходимо усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах. Значок депутата маслихата – это не мнимый атрибут принадлежности к региональной элите и не пропуск в высокие кабинеты», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа.

«Депутаты должны четко уяснить эту принципиальную разницу. Пока же наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан. Это было явно заметно во время трагических январских событий», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат   #Общество   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
На пяти столичных перекрестках изменен режим работы светофоров
Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток
Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке
Боеприпасы нашли у станции метро в Алматы
Популярное
1 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
2 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
5 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
6 В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Внесены изменения в Устав партии «Nur Otan»
Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив