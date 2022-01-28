Пока наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значок депутата маслихата – это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах. Значок депутата маслихата – это не мнимый атрибут принадлежности к региональной элите и не пропуск в высокие кабинеты», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа.

«Депутаты должны четко уяснить эту принципиальную разницу. Пока же наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан. Это было явно заметно во время трагических январских событий», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.