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Поиском пропавшей туристки теперь занимается полиция Алматы

12 Ноября 2019 11:01
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Поиском пропавшей туристки теперь занимается полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Девушку, пропавшую в горах, ищут свыше 50 полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Розыскное дело по факту безвестного исчезновения гр.Панаргалиевой Асель Маратовны, 1993 г.р., заведено и расследуется в управлении полиции Бостандыкского района Алматы.

«С учетом обстоятельств, изложенных родственниками гр.Панаргалиевой А.М., розыскное дело зарегистрировано сразу же. Незамедлительно создана следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли оперативники из Управления криминальной полиции города и сотрудники Местной полицейской службы. Всего свыше 50 полицейских ведут поиски в составе мобильных поисковых групп. Следует отметить, что мы не исключаем версию нахождения девушки в черте города, в этой связи наши розыскные мероприятия преимущественно ориентированы на этот участок. В горной местности, куда гр.Панаргалиева А.М., по данным ее родственников, направилась на экскурсию, поиски осуществляют сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК», - информировал начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

В полиции также информировали, что в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, в первую очередь, проверяется близкий круг общения без вести пропавшей девушки, и изучается образ ее жизни.

Ранее сообщалось, что ее поиски в горах уже прекращены.

Напомним, сообщение о происшествии поступило спасателям РОСО 10 ноября поздно вечером.

Со слов родственников, пропавшая девушка в последние месяцы увлеклась горным туризмом. Еще 9 ноября она одна отправилась в сторону БАП, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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