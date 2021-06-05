РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:30, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Поиски заблудившихся в горах туристов продолжаются в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Туркестанской области продолжают поиски оставшихся двух из 7 заблудившихся в горах туристов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Рабочие группы, разделенные на восемь, провели более 10 дней, ночуя в горах, прилегающих к парку «Сайрам-Угам» и путешествуя по ущельям. До сегодняшнего дня они пешком обыскали территорию около 800 километров. Также вертолеты АО «Казавиаспас» пролетели 5 670 квадратных метров.

    В поисковых работах задействованы специалисты департамента по ЧС Туркестанской области, департамента полиции, пограничной службы КНБ, лесного хозяйства и 112 сотрудников из Узбекистана, 11 единиц техники.

    Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены. Кроме того, позже были обнаружены тела двух пропавших в горах Туркестанской области.



    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!