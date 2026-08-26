Поиски утонувшего весной ребенка возобновили в Туркестанской области

В Келесском районе спасатели трех регионов вновь приступили к обследованию русла реки в попытке найти восьмилетнего Жаннура Турсынбека, пропавшего 23 марта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам матери, во время игры мальчик упал в реку Келес и утонул. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

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Сейчас поиски ведутся в районе населенного пункта Курылыс. В них участвуют сотрудники ДЧС Туркестанской области и областного оперативно-спасательного отряда, спасатели из Шымкента и Жамбылской области, полицейские, представители местных исполнительных органов и сферы образования, волонтеры и родственники Жаннура Турсынбека.

Кадр из видео

— Всего к поисковым работам привлечены около 90 человек и специальная техника. Для обследования акватории спасатели используют катера, эхолоты, беспилотники и подводные дроны, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Кадр из видео

Сообщение о происшествии поступило 23 марта 2026 года. С первого дня спасатели, полицейские, волонтеры и представители местных исполнительных органов обследовали русло и берега реки Келес.

Кадр из видео

Работы велись круглосуточно, несмотря на сложное течение и погодные условия.

Кадр из видео

В апреле, после месяца безрезультатных поисково-спасательных поисков, работы были официально завершены. Материалы дела передали в правоохранительные органы.