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Поиски сведений об Ахмете Байтурсынове ведутся в зарубежных архивах
23 Июля 2022 17:55

Поиски сведений об Ахмете Байтурсынове ведутся в зарубежных архивах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа из 10 ученых приступила к работе по поиску в зарубежных архивах сведений об Ахмете Байтурсынове и других деятелях партии «Алаш», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Комитета языковой политики Адилбек Каба.

«Создана рабочая группа, состоящая из ученых языковедов, литературоведов и историков для поиска и введения в научный оборот данных, хранящихся в зарубежных архивах об Ахмете Байтурсынове и других выдающихся деятелях движения «Алаш». Первая группа экспедиции из десяти человек, согласно плану и рекомендациям ученых-алашоведов, ахмедоведов, посетила государственные архивы России в городах Москва, Санкт-Петербург, а также в столице Татарстана – городе Казань, где занималась поиском трудов казахских просветителей. На сегодняшний день эти работы ведутся в Государственном архиве Оренбургской области и историческом архиве Омской области», - написал Адилбек Каба.

Отмечено, что в планах посещение архивов Ташкента, Троицка, Хельсинки.

«Если найдутся новые данные, которые ранее нигде не публиковались, они войдут в запланированный сборник и станут достоянием общественности. Первые два месяца в рамках проекта будут посвящены исключительно организационной работе, а оставшиеся четыре месяца - поиску, технической обработке, экспертизе и разработке сборника соответствующих материалов из архивов», - сообщил Адильбек Каба.

Напомним, ранее под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова, в ходе которого было объявлено, что в Алматы будет установлен памятник казахскому просветителю.


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Автор:
Корреспондент
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