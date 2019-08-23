Поиски пропавших альпинистов закончились

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасательная группа по поиску пропавших альпинистов вернулась в Алматы. Поиски завершены. О завершении поисковой операции рассказали в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, ранее в федерации рассказали хронику несчастного случая от компании Ак-Сай Тревел и заявили, что шансов найти живыми альпинистов нет.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернуло спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

Бакытжан Сагинтаев сообщил о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщали в КЧС МВД РК.

Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов, отключен, а оператор связи не может определить координаты места, откуда был совершен звонок.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал ситуацию со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня. Казахстанские военнослужащие совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов.

Федерация альпинизма Алматы и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК круглосуточно мониторят ситуацию с несчастным случаем на пике Победы.