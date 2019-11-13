Поиски пропавшей туристки в горах Алматы закончились безуспешно
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавшей туристки Асель Панаргалиевой снова прекращены. Об этом сообщили в РОСО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня с 8 утра до темноты в горах велись поисково-спасательные работы, но, к сожалению, они не закончились успешно. Поиски прекращены», - сообщили в пресс-службе РОСО КЧС МВД РК.
В ведомстве добавили, что по закону активный период поисково-спасательных работ в горах 3 дня. Далее, если будут выяснены дополнительные обстоятельства, по запросу родственников, то спасатели могут их опять возобновить.
Отметим, ранее спасатели сообщили о прекращении поисков пропавшей в горах Алматы туристки по просьбе родных девушки.
Но позже стало известно, что родственники девушки вновь обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию.
К ее поиску также подключились полицейские.
Напомним, девушка 9 ноября одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.
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