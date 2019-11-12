Поиски пропавшей туристки в горах Алматы прекращены

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски пропавшей туристки в горах в районе Большого Алматинского пика прекращены. Об этом сообщили в ГУ «РОСО КЧС МВД РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ее поиски прекращены. Вчера нам позвонили ее родственники и дали отбой. Причину мы не знаем. Возможно, ее нашли», - отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, сообщение о происшествии поступило спасателям РОСО 10 ноября поздно вечером.

Со слов родственников, пропавшая девушка в последние месяцы увлеклась горным туризмом. Еще 9 ноября она одна отправилась в сторону БАП, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.

После оперативная группа спасателей РОСО выехала на помощь, в том числе спасатель-кинолог. Несмотря на непогоду, крутые склоны, обрывы и нулевую видимость поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.

На поиски дополнительно отправили еще одно спасательное подразделение – 11 человек личного состава, также один кинологический расчет. Спасательные работы усложнялись плохими погодными условиями, тем не менее поиски прошли полным ходом.