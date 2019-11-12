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Поиски пропавшей туристки в горах Алматы прекращены
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски пропавшей туристки в горах в районе Большого Алматинского пика прекращены. Об этом сообщили в ГУ «РОСО КЧС МВД РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ее поиски прекращены. Вчера нам позвонили ее родственники и дали отбой. Причину мы не знаем. Возможно, ее нашли», - отметили в пресс-службе ведомства.
Отметим, сообщение о происшествии поступило спасателям РОСО 10 ноября поздно вечером.
Со слов родственников, пропавшая девушка в последние месяцы увлеклась горным туризмом. Еще 9 ноября она одна отправилась в сторону БАП, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.
После оперативная группа спасателей РОСО выехала на помощь, в том числе спасатель-кинолог. Несмотря на непогоду, крутые склоны, обрывы и нулевую видимость поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.
На поиски дополнительно отправили еще одно спасательное подразделение – 11 человек личного состава, также один кинологический расчет. Спасательные работы усложнялись плохими погодными условиями, тем не менее поиски прошли полным ходом.
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