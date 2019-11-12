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Поиски пропавшей туристки в горах Алматы будут возобновлены

12 Ноября 2019 18:51
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Поиски пропавшей туристки в горах Алматы будут возобновлены

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавшей туристки Асель Панаргалиевой будут возобновлены в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Родственники девушки обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию.

«Оперативная группа спасателей РОСО возобновит поиски с утра 13 ноября. Сейчас мы не можем, так как уже наступила темнота, к тому же в горах лавиноопасная обстановка», - сообщили в КЧС МВД РК.

Ранее спасатели сообщили о прекращении поисков пропавшей в горах Алматы туристки.

Между тем, к ее поиску подключились полицейские.

Напомним, сообщение о происшествии поступило спасателям РОСО 10 ноября поздно вечером.

Со слов родственников, пропавшая девушка в последние месяцы увлеклась горным туризмом. Еще 9 ноября она одна отправилась в сторону БАП, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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