Поиски пропавшей туристки в горах Алматы будут возобновлены
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавшей туристки Асель Панаргалиевой будут возобновлены в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Родственники девушки обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию.
«Оперативная группа спасателей РОСО возобновит поиски с утра 13 ноября. Сейчас мы не можем, так как уже наступила темнота, к тому же в горах лавиноопасная обстановка», - сообщили в КЧС МВД РК.
Ранее спасатели сообщили о прекращении поисков пропавшей в горах Алматы туристки.
Между тем, к ее поиску подключились полицейские.
Напомним, сообщение о происшествии поступило спасателям РОСО 10 ноября поздно вечером.
Со слов родственников, пропавшая девушка в последние месяцы увлеклась горным туризмом. Еще 9 ноября она одна отправилась в сторону БАП, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.
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