Поиски пропавшего при пожаре тракториста продолжают в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два сотрудника лесничества, отравившихся угарным газом, идут на поправку. Об этом сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поиски пропавшего тракториста Архипова продолжаются, вчера был найден трактор. Сейчас устанавливается местонахождение мужчины», - сказал Нурлан Уранхаев.

Аким отметил, что по поручению Главы государства ведется работа по оказанию помощи семьям 14 погибших работников Успенского лесничества.

«На сегодня на каждую семью составлены персональные карты, необходимая помощь в рамках бюджетных и вне бюджетных средств. Кроме того, создан спецсчет в благотворительном фонде «Ак Ертис» для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожара. Все государственные выплаты будут оказаны своевременно и в полном объеме. Работа по ликвидации стихии и последствий находится на контроле», - добавил Нурлан Уранхаев.