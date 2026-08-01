Поиски пропавшего на пике Титова подростка завершились успешно

Спасатели Алматы нашли и благополучно эвакуировали 15-летнего подростка, который утром самостоятельно отправился на пик Титова (3 871 м) и перестал выходить на связь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщение о его пропаже поступило на пульт службы 112 Алматы ночью. К поисково-спасательной операции привлекли сотрудников УСП-23 и Республиканского спасательного отряда «Барыс».

В течение ночи спасатели обследовали плато Мынжылкы, перевал Титова, опрашивали туристов и проверяли возможные маршруты движения подростка.

Утром его обнаружили в районе озера Титова, в хижине «Верхний Горельник». Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Спасатели сопроводили его вниз, доставили в УСП-23, после чего передали родителям на экопосту «Медеу».

Ранее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2400 метров в Туркестанской области.