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    Поиски пропавшего на пике Титова подростка завершились успешно

    Спасатели Алматы нашли и благополучно эвакуировали 15-летнего подростка, который утром самостоятельно отправился на пик Титова (3 871 м) и перестал выходить на связь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    горы алматы
    Фото: eurasia.travel

    Сообщение о его пропаже поступило на пульт службы 112 Алматы ночью. К поисково-спасательной операции привлекли сотрудников УСП-23 и Республиканского спасательного отряда «Барыс».

    В течение ночи спасатели обследовали плато Мынжылкы, перевал Титова, опрашивали туристов и проверяли возможные маршруты движения подростка.

    Утром его обнаружили в районе озера Титова, в хижине «Верхний Горельник». Медицинская помощь подростку не потребовалась.

    Спасатели сопроводили его вниз, доставили в УСП-23, после чего передали родителям на экопосту «Медеу».

    Ранее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2400 метров в Туркестанской области.

    МЧС Спасение Регионы Казахстана Алматы Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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