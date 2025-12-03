Поиски исчезнувшего 11 лет назад Malaysia Airlines возобновляются

Новые поиски начались в марте, но вскоре были приостановлены из-за плохих погодных условий.

— Последние события подчеркивают стремление [Малайзии] обеспечить утешение семьям, пострадавшим от этой трагедии, — заявили в среду в министерстве транспорта страны.

Текущие поисковые работы будет проводить геологоразведочная компания Ocean Infinity.

Предыдущие попытки включали многонациональный поиск с участием 60 кораблей и 50 самолетов из 26 стран, который завершился в 2017 году, а также попытку Ocean Infinity в 2018 году, завершившуюся через три месяца.

Напомним, рейс MH370 исчез в 2014 году во время полета из Куала-Лумпур в Пекин, что стало причиной самого масштабного поиска в истории авиации.

Связь с экипажем была потеряна менее чем через час после взлета 8 марта 2014 года, а радар показал, что самолет отклонился от первоначального маршрута полета.

Это остается одной из величайших загадок авиации, которая продолжает терзать семьи пассажиров. На протяжении многих лет многие призывали к возобновлению поисков, отмечая трудности в их поиске.

Инцидент также породил множество теорий заговора, включая предположения о том, что пилот намеренно сбил самолет или что он был захвачен.

Расследование, проведенное в 2018 году, показало, что управление самолетом, вероятно, было намеренно изменено с целью отклонения его от курса, но никаких выводов сделано не было.

Следователи тогда заявили, что «ответ может быть окончательным только в том случае, если будут найдены обломки».