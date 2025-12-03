РУ
    Поиски исчезнувшего 11 лет назад Malaysia Airlines возобновляются

    Власти Малайзии заявили, что поиски обломков самолета рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря, спустя более десяти лет после исчезновения самолета с 239 людьми на борту, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Фото: Yeni Şafak

    Новые поиски начались в марте, но вскоре были приостановлены из-за плохих погодных условий.

    — Последние события подчеркивают стремление [Малайзии] обеспечить утешение семьям, пострадавшим от этой трагедии, — заявили в среду в министерстве транспорта страны. 

    Текущие поисковые работы будет проводить геологоразведочная компания Ocean Infinity. 

    Предыдущие попытки включали многонациональный поиск с участием 60 кораблей и 50 самолетов из 26 стран, который завершился в 2017 году, а также попытку Ocean Infinity в 2018 году, завершившуюся через три месяца.

    Напомним, рейс MH370 исчез в 2014 году во время полета из Куала-Лумпур в Пекин, что стало причиной самого масштабного поиска в истории авиации.

    Связь с экипажем была потеряна менее чем через час после взлета 8 марта 2014 года, а радар показал, что самолет отклонился от первоначального маршрута полета.

    Это остается одной из величайших загадок авиации, которая продолжает терзать семьи пассажиров. На протяжении многих лет многие призывали к возобновлению поисков, отмечая трудности в их поиске.

    Инцидент также породил множество теорий заговора, включая предположения о том, что пилот намеренно сбил самолет или что он был захвачен.

    Расследование, проведенное в 2018 году, показало, что управление самолетом, вероятно, было намеренно изменено с целью отклонения его от курса, но никаких выводов сделано не было.

    Следователи тогда заявили, что «ответ может быть окончательным только в том случае, если будут найдены обломки».

