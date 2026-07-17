Похожие на снаряды предметы обнаружили в Костанайской области

В Костанайской области полиция начала расследование после обнаружения предметов, внешне напоминающих артиллерийские снаряды. По информации специалистов, найденные объекты опасности не представляют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По факту обнаружения подозрительных предметов начато досудебное расследование. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции напомнили, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, нельзя прикасаться к ним или пытаться самостоятельно перемещать их.

О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102.

Ранее житель Мамлютки в СКО нашел снаряд у себя в огороде. Также сообщалось, что в Риддере добровольно сдали редкий револьвер XIX века.