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    Похожие на снаряды предметы обнаружили в Костанайской области

    В Костанайской области полиция начала расследование после обнаружения предметов, внешне напоминающих артиллерийские снаряды. По информации специалистов, найденные объекты опасности не представляют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Похожие на снаряды предметы обнаружили в Костанайской области
    Фото: портал город

    По факту обнаружения подозрительных предметов начато досудебное расследование. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    В департаменте полиции напомнили, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, нельзя прикасаться к ним или пытаться самостоятельно перемещать их.

    О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102.

    Ранее житель Мамлютки в СКО нашел снаряд у себя в огороде. Также сообщалось, что в Риддере добровольно сдали редкий револьвер XIX века.

    Регионы Казахстана Полиция Костанайская область Безопасность
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор