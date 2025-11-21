«Похоронили» канализацию: жители Щучинска уже 10 лет ждут строящиеся новые сети

«Просто закатали в землю»: что говорят жители

По мнению жителей улиц Аккайын, Березовой и Гранитной микрорайона Швейная фабрика, работы по укладке труб ведутся с нарушениями технологий. Жильцы сделали фото еще в феврале 2022 года, запечатлев, как тогда по их улицам прокладывали канализационные трубы.

— Канализацию на нашей улице реально «похоронили». Там нет люка — его закатали дорогой. Просто рыли, кидали трубы и закапывали, никакой подсыпки, никаких коробов. Мы знаем места, где все закопано вместе с кольцами. Любой эксперт поймет, что теперь подключить это все невозможно. Чтобы подключить, надо снова все раскапывать, — поделилась местная жительница Юлия.

По ее словам, старая канализация, которой уже более 60 лет, давно нуждается в замене.

— У нас на 40 квартир один общий колодец. Мы ремонтируем его за свой счет. Когда начали класть новую канализацию, мы обрадовались, думали: наконец-то будет нормальная система. Но по итогу ничего не подключено между собой. Такая система никогда работать не будет, — добавила Юлия.

Сегодня жители пользуются общим септиком, который периодически откачивают за свой счет. Вопрос, по их словам, неоднократно поднимался перед местными властями, однако четкого ответа, когда работы будут завершены, жители так и не получили.

Неполное финансирование, корректировка и ревизия

Заместитель акима Бурабайского района Бейбитжан Молдаханов подтвердил: проект, который должен был завершиться за два–три года, затянулся на семь лет с момента начала его реализации.

— Проект начат в 2018 году, но из-за неполного финансирования сроки продлевались. Сначала финансировалось с республики, потом — из местного бюджета. Но всегда выделялось меньшее количество денег, чем было необходимо. Из-за этого сроки и затянулись. В 2022 году была проведена корректировка. Сейчас работы возобновлены, проводится ревизия уже проложенных труб. Там не то, что закопано, там местами просто не подсоединено, — пояснил он.

Замакима добавил, что укладка песчаной подушки не предусмотрена проектом.

— Если делать так, как просят жители — с подсыпкой песком, то это будет «золотой» проект. Подсыпка ведется тем же грунтом, который извлечен, — добавил собеседник.

Проект выполнен на 85% — управление ЖКХ

Как пояснили в управлении энергетики и ЖКХ Акмолинской области, проектная документация по объекту «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинска Бурабайского района Акмолинской области» была разработана еще в 2015 году. Договор с генподрядной организацией на выполнение работ был заключен в 2018 году.

— Однако вследствие возникшей необходимости проведения корректировки в связи с удорожанием работ и материала в 2022 году, работы были приостановлены на проведение корректировки проектно-сметной документации. По результатам проведенной экспертизы, давшей положительное заключение в 2024 году, генеральная подрядная организация ТОО «Казбайлық Астана» возобновила выполнение строительно-монтажных работ на объекте, — поделились в ведомстве.

Первоначальная сумма договора составляла 4 млрд 270 млн 560 тысяч тенге. После проведения корректировки стоимость работ увеличилась до 5 млрд 109 млн 886 тысяч тенге. Чиновники заверили: на текущий момент фактически выполнены работы на 4 млрд 536 млн 271 тысяча тенге, то есть, проект готов на 85%.

— Генеральной подрядной организацией ранее были получены замечания по качеству выполнения отдельных видов работ со стороны управления государственного архитектурно-строительного контроля. Все выявленные замечания были устранены в кратчайшие сроки, что подтверждено соответствующими проверками. Окончание реализации проекта запланировано на 2026 год — при полном выделении средств, — отметили в ведомстве.

Касательно укладки труб в микрорайоне Швейная фабрика чиновники отметили: проект сопровождается техническим надзором.

— Проектом не предусмотрено устройство коробов на данном участке. Проектом предусмотрено устройство защитных слоев из местного грунта без крупных включений. Дополнительно информируем, что на указанной территории планируется проведение дополнительных работ по прокладке линии самотечной канализации для подключения к магистральной сети. Генеральная подрядная организация выполняет работы строго в соответствии с проектной документацией, отклонений от проектных решений нет, — заверили в ведомстве.

По проекту уже запущена канализация в районах БСХТ, Конный двор, Химчистки, микрорайоне Заречный и на улицах Пролетарская и Октябрьская. Остальным жителям города придется подождать до конца 2026 года.

Несмотря на то, что контроль за качеством работ продолжают вести технический и авторский надзоры, жители микрорайона Швейная фабрика настаивают: без повторной проверки «под землей» и вскрытия засыпанных участков проект вряд ли сможет заработать должным образом.

Ранее сообщалось, что в Астане построят новые канализационные очистные сооружения.