+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Похолодание ожидается в Казахстане 28 - 30 августа

27 Августа 2021 20:40
Поделиться:
Похолодание ожидается в Казахстане 28 - 30 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере республики – сильный дождь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 августа Жаркая погода ожидается в Казахстане 26 августа

«Также прохождение фронтов будет сопровождаться выпадением града, порывистым ветром. Лишь на западе ожидается ясная погода без осадков. Прогнозируется понижение температуры воздуха на севере страны ночью до 3…13 тепла, днем 12…23 тепла, на северо-западе ночью 5…15 тепла, днем 15…28 тепла, на западе ночью ожидается 10…18 тепла, днем 23…30 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 августа
Жаркая погода ожидается в Казахстане 26 августа
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
4 Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
5 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
6 Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана
Неустойчивую погоду прогнозируют на ближайшие три дня в Казахстане
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив