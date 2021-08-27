Похолодание ожидается в Казахстане 28 - 30 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере республики – сильный дождь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Также прохождение фронтов будет сопровождаться выпадением града, порывистым ветром. Лишь на западе ожидается ясная погода без осадков. Прогнозируется понижение температуры воздуха на севере страны ночью до 3…13 тепла, днем 12…23 тепла, на северо-западе ночью 5…15 тепла, днем 15…28 тепла, на западе ночью ожидается 10…18 тепла, днем 23…30 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.