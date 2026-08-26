Похолодание до +12 градусов идет в Казахстан

Дожди с грозами, град и шквал прогнозируют на большей части Казахстана 27-29 августа. При этом в ряде регионов значительно понизится температура воздуха, а на юге и юго-востоке сохранится жара до +37 градусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

По прогнозу синоптиков, северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дождливую погоду на большую часть территории Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах — сильные дожди, град и шквал.

На западе страны под влиянием скандинавского антициклона установится малооблачная погода. По мере его смещения на восток территория без осадков будет расширяться.

В ближайшие дни ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха. На западе страны столбики термометров покажут +16…+24 градуса, на севере — +12…+20, в центре — +17…+25 градусов.

На востоке, напротив, температура повысится до +23…+30 градусов.

Юг и юго-восток Казахстана останутся в зоне теплой воздушной массы. Здесь осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +30…+37 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что последняя неделя лета в Казахстане будет теплой и дождливой.