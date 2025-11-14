РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:08, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Похитившим свыше 300 млн «противопаводковых денег» приговор оставили в силе в Акмолинской области

    При этом фигуранты дела, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат условно-досрочному освобождению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По информации прокуратуры Акмолинской области, апелляционной коллегией акмолинского областного суда оставлен без изменения обвинительный приговор в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района С. Каранагаева, ТОО «Престиж Строй 7» — Р. Орлова, ТОО «Фундаменталь» — А. Серикбаева по факту хищения свыше 300 млн тенге бюджетных средств.

    — Напомним, что эти средства выделялись из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления. Дело расследовалось спецпрокурорами Акмолинской области, — сообщили в ведомстве.

    Организатор хищения А. Серикбаев осужден по п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК (хищение в особо крупном размере) к 8,5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью. Директор подрядной организации Р. Орлов признан виновным по п. 2 ч.4 ст. 189 и п. 3 ч.3 ст. 218 УК РК (хищение в особо крупном размере и легализация имущества, добытого преступным путем), обоим назначено наказание 7,5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и с лишением права занимать материально-ответственные должности в организациях всех форм собственности.

    Руководитель отдела строительства Атбасарского района С. Каранагаев осужден по п. 2 ч.2 ст. 189 УК РК к 7,5 годам реального лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    — Следует отметить, что лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат условно-досрочному освобождению», — добавили в прокуратуре.

