Похитившего более миллиона тенге домушника задержали в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали домушника, похитившего более миллиона тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением о квартирной краже обратился один из местных жителей. Со слов потерпевшего, к нему домой проникли неизвестные и похитили свыше миллиона тенге и 100 долларов США.

С целью раскрытия преступления, оперативники г. Кентау провели подводный обход ближайших территориий, опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения.

В течение двух суток полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, местного жителя.

Как выяснилось, домушник узнав, что в доме потерпевшего никого нет. Пробрался внутрь дома через окно и похитил денежные средства. Похищенные деньги подозреваемый затем потратил на собственные нужды.

По факту ведется досудебное расследование по ст. 188 УК «Кража». Следствием выясняется причастность домушника к совершению других аналогичных преступлений.