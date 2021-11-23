Похитившего более миллиона тенге домушника задержали в Кентау
В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением о квартирной краже обратился один из местных жителей. Со слов потерпевшего, к нему домой проникли неизвестные и похитили свыше миллиона тенге и 100 долларов США.
С целью раскрытия преступления, оперативники г. Кентау провели подводный обход ближайших территориий, опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения.
В течение двух суток полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, местного жителя.
Как выяснилось, домушник узнав, что в доме потерпевшего никого нет. Пробрался внутрь дома через окно и похитил денежные средства. Похищенные деньги подозреваемый затем потратил на собственные нужды.
По факту ведется досудебное расследование по ст. 188 УК «Кража». Следствием выясняется причастность домушника к совершению других аналогичных преступлений.