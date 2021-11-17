Похитившая скот на 25 млн тенге преступная группа наказана в Сарыагаше
САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа, похитившая скот на 25 млн тенге, наказана в Сарыагаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Сарыагашский РОП обратились местные жители. Неизвестные похитили с вольных пастбищ 24 лошади и 15 коров. Общая сумма ущерба, нанесенная сельчанам, составила около 25 миллионов тенге.
На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая приступила к розыску злоумышленников. Стражи порядка также опросили очевидцев и прочесали все близлежащие территории и скотные рынки.
В результате всесторонних оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в краже домашнего скота. Ими оказались пять местных жителей. Следствием установлено, что преступная группа совершила кражу скота по предварительному сговору. Скотокрады проникли на пастбища, погрузили краденный скот в автомашину и скрылись. Факт зарегистрировали по статье 188-1 УК «Скотокрадство».
После завершения досудебного расследования собранные материалы с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения.
Постановлением суда скотокрадов признали виновными, двум из пяти подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, а остальным трем назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на семь лет.
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