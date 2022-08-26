26 Августа 2022 12:44

Похитили со склада 6 млн тенге в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - 6 млн тенге из кассы склада похитил житель Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, на склад, где хранились напитки, проник неизвестный и похитил из кассы 6 млн тенге.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже денег. Им оказался безработный, местный житель. Как выяснилось, подозреваемый ранее работал на складе грузчиком. Примерно в 16:00 часов молодой человек зашел на склад и около пяти часов скрывался в ожидании завершения рабочего дня. В тот момент, когда кладовщики разошлись по домам, убедившись, что никого не осталось, подозреваемый совершил кражу. Около 21:30 часов злоумышленник через окно склада проник в кассу, взял 6 млн тенге и скрылся с места происшествия.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража«. Подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у подозреваемого свыше 1,5 млн тенге и вернули законному владельцу.

Фото: polisia.kz