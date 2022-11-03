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Похищенные коррупционерами деньги направят на строительство школы в Актюбинской области

3 Ноября 2022, 16:07
Похищенные коррупционерами деньги направят на строительство школы в Актюбинской области
3 Ноября 2022, 16:07

Похищенные коррупционерами деньги направят на строительство школы в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 197 миллионов тенге возвращены коррупционерами государству в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

150 миллионов из них решено направить на завершение строительства школы села Кумжарган в Мугалжарском районе. Школу в селе Кумжарган планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки).

Оставшуюся часть средств используют на строительство одной из самых крупных в стране workout- площадок в Актобе.

Напомним, направлять на строительство школ изъятые у коррупционеров деньги поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 1 сентября 2022 года.

«Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции», - сказал Глава государства.


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