Похищенное из воинской части оружие полностью изъято – МВД

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Следственно-оперативная группа сотрудников МВД и КНБ сегодня задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части – четвертого соучастника преступления военнослужащего младшего сержанта Абылая Балгынбая. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Polisia.kz.





Мужчина скрывался от полиции в Шымкенте в доме своего знакомого. У него изъяты два боевых пистолета «Макарова» и травматический пистолет, похищенные из воинской части. Ранее сотрудниками межведомственной группы были задержаны еще трое друзей военнослужащего, которые приобрели у сержанта огнестрельное оружие. После совершения преступления все подозреваемые разъехались и предпочли скрываться от полиции. Поэтому задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только установить и задержать всех причастных к преступлению лиц, но и изъять все похищенное ими оружие. Это 29 автоматов «Калашникова» и 28 пистолетов «Макарова», травматический пистолет, а также два штык-ножа. На сегодня с уверенностью можно сказать, что угрозы использования оружия в преступных целях больше нет. В качестве подозреваемых лиц по данным уголовным делам в общей сложности привлекаются восемь человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских – соучастников Абылая Балгынбая. Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД досудебное расследование продолжается.





Как сообщалось, в ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области.