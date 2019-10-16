Похищение ребенка в Алматы: воспитатель детсада предстала перед судом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Воспитатель детсада, пытавшаяся похитить ребенка в Алматы, объяснила свой поступок в суде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Медеуском районном суде №2 началось главное судебное разбирательство в отношении воспитателя Саягуль Жаналык, которая летом пыталась похитить 5-летнего ребенка из ясли-сада №96.

Свою вину подсудимая полностью признала и заявила о том, что жалеет о случившемся и стыдиться. Она объяснила свой поступок тем, что у неё были кое-какие сложности в жизни и в последнее время она находилась в депрессивном состоянии.

«У меня поменялись взгляды на жизнь. До этого у меня был режим: дом - работа, работа - дом. Потом задалась вопросом, почему я до этого времени не реализовала свои возможности, и была в подавленном состоянии», - рассказала Саягуль.

Она отметила, что с 1 июля вышла в отпуск, с 3 по 9 июля пробыла в Алаколе, в надежде избавиться от стресса, но это ей не помогло.

Утром 16 июля она находилась в стрессовом состоянии, у нее внезапно возникла мысль взять ребенка с детского сада и позвонить маме, чтобы попросить помощи.

«Я приехала на такси в район Зеленого базара, вышла на остановке и сидела думала, куда я еду, зачем? - задалась я вопросом. Я не могла собраться с мыслями, меня преследовали плохие мысли, но я не решалась идти или не идти (в детский сад - прим.автор). Потом решила не совершать этого и зашла в салон, где мне сделали макияж. Далее я поехала на базар и купила шляпу. У меня на тот момент были мысли забыты о том, чтобы забрать ребёнка. Другого я не воспринимала. Затем я отправилась в садик с мыслями будь что будет. Пришла на работу в садик, двери были открыты. На заднем дворе в беседках никого не было. Потом пришла во двор, где были дети. Затем зашла воспитатель и спросила кто вам нужен. А я сказала мне нужен Алихан (имя мальчика, которого она хотела похитить - прим.автор). Воспитатель Айжан меня не знала, я представилась как сестра мальчика. Хотела забрать ребенка, но пришла другая воспитательница и сказала, что не может отдать ребенка. Потом я сказала, что пойду на улицу и позову его мать. Потом вышла и подумала, что хорошо, что не забрала ребенка. Я сама была напугана, потом только немного начала приходить в себя. Некоторое время спустя мне воспитатель позвонила и попросила приехать. Я обратно вернулась в салон, переоделась, оставила свои вещи там. Потом хотела рассказать все воспитателю и признаться во всем. Но по приезду она начала мне все рассказывать. Там уже и полиция была. Хотела уйти оттуда, потому что чувствовала себя плохо. Я ушла домой. Потом думала о видеонаблюдении, но успокоила себя, что моего лица там не видно. Затем решила уехать домой в аул. В дороге я что-то написала папе Алихана. Телефон отключила и была дома, потом я прочитала по новостям об этом», - пояснила подсудимая.

Напомним, 16 июля женщина в шляпе и в темных очках пыталась похитить пятилетнего мальчика из детсада № 96 Алматы, но сделать ей этого не удалось благодаря бдительности другой воспитательницы, которая задержала их у выхода. Инцидент попал на видео.

Позже 25 июля полиция задержала женщину. Похитительницей оказалась воспитатель того же детсада - Саягуль Жаналык. Она хотела потребовать денежный выкуп с родителей ребенка, с которыми близко общалась до этого времени. Она обвиняется по статье 125 УК РК «Похищение человека».

Ранее также сообщалось о том, сколько она зарабатывала в детском садике.