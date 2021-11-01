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Похищали бюджетные средства: деятельность преступных групп пресекли в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Ноября 2021, 17:47
Похищали бюджетные средства: деятельность преступных групп пресекли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей», - сообщил журналистам помощник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве.

По информации Антикоррупционной службы, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

«Изъяты вещественные доказательства, установлено более 30 причастных лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием», - заявил Ш. Алекешев.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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